ПСЖ выиграл чемпионат Франции 2018/19

Новости спорта: Завершились два матча 33-го тура чемпионата Франции.

"Нант" принимал "Амьен", а "Тулуза" — "Лилль".

Нулевая ничья во второй игре официально оформила победу "ПСЖ" в чемпионате. За 5 туров до завершения первенства преимущество парижан над "Лиллем", который идёт вторым, составляет 16 очков.

В первом матче было забито 5 мячей. В течение 10 минут, с 49-й по 59-ю, "Нант" трижды огорчил голкипера гостей Региса Гартнера. Мячи забивали Калифа Кулибали, оформивший дубль, и Валентин Ронжье. Однако на 62-й и 79-й минутах "Амьен" сократил разрыв в счёте до минимума — результативными ударами отметились Хуан Отеро и Шейк Тимит. Тем не менее в оставшееся время гостям так и не удалось уйти от поражения в этой игре.