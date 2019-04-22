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Зозуля будет судиться с фанатами Райо Вальекано

Зозуля будет судиться с фанатами Райо Вальекано
08:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Об этом заявил футболист на странице в Facebook.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля на своей странице в Facebook заявил, что будет отстаивать свою честь против испанского политика Пабло Иглесиаса с помощю представителей закона.

"Меня оскорбляли, но это не медиа, это определенные лица. Ультрас Райо Вальекано. У них такая позиция, что я нацист и фашист. Недавно испанский политик заявил, что я еще и расист. Ситуация была тихая, неделю назад только снова началось. Все знают, что это неправда.

Скорее всего, будем нанимать адвокатов, чтобы с ними разбираться, ведь это все ложь", - сказал Зозуля.

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В текущем сезоне Сегунды Зозуля сыграл 27 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Зозули восхищается работой украинца.

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Футбол, ФК Райо Вальекано, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете.
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