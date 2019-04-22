Петряк может продолжить карьеру в Брюгге

Новости спорта: Донецкий клуб хочет получит 2 млн евро за украинского хавбека.

«Ференцварош» намерен выкупить полузащитника донецкого «Шахтера» Ивана Петряка. Украинский игрок выступает в венгерском клубе на правах аренды.

Как сообщает «Про футбол», «Ференцварош» и «Шахтер» не могут договориться о сумме выкупа Петряка. Донецкий клуб хочет получить за трансфер Ивана 2 млн евро, тогда как венгры не могут потянуть эту сумму.

Отметим, что 2 млн евро за Петряка готов заплатить бельгийский «Брюгге».

В этом сезоне Петряк провел 34 матча за «Ференцварош», забил 6 мячей и отдал 11 голевых передач.