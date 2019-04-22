Тренер Кардиффа обвинил Салаха в симуляции

Новости спорта: Ливерпуль переиграл на выезде Кардифф Сити и вернулся в лидеры АПЛ.

Главный тренер Кардиффа Нил Уорнок имеет претензии к судейству Мартина Аткинсона в матче 35-го тура АПЛ против Ливерпуля.

"Ласточки" проиграли со счетом 0:2, а гнев Уорнока вызвал пенальти за фол на нападающем Ливерпуля Мохамеде Салахе. Уорнок считает, что египтянин симулировал.

"Думаю, эпизод не тянул на пенальти, но мы дали арбитру возможность назначить одиннадцатиметровый.

Моррисон обхватил Салаха, но артистичность при падении заслуживала оценки 9.9. Уровень Тома Дейли", - сказал Уорнок на послематчевой пресс-конференции.

Том Дейли - британский прыгун в воду, специализирующийся в прыжках с 10-метровой вышки. Трехкратный чемпион мира, самый юный победитель чемпионатов Европы по прыжкам в воду среди мужчин, двукратный бронзовый олимпийский призер, четырехкратный чемпион Игр Содружества.