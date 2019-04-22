Футбол. Расписания матчей 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, состояться завершенные матчи уик-энда в ТОП-чемпионатах. Челси попробует ворваться в ТОП-4 АПЛ, Вольфсбург и Айнтрахт поборются за Лигу чемпионов, Бенфика надеется согнать злость на Маритиму, а Днепр-1
проэкзаменует краматорский Авангард.
Расписание матчей 22 апреля:
Чемпионат Англии Премьер-лига 35-й тур:
22:00 Челси - Бёрнли Футбол 1
Чемпионат Германии Бундеслига 30-й тур:
21:30 Вольфсбург - Айнтрахт Ф
Чемпионат Италии Серия А 33-й тур:
20:00 Наполи - Аталанта Футбол 1
Чемпионат Португалии Примейра Лига 30-й тур:
22:15 Бенфика - Маритиму Спорт 1
Чемпионат Бельгии Плей-офф 1 5-й тур:
15:30 Антверпен - Брюгге Футбол 2
Чемпионат Украины Первая лига 23-й тур:
18:00 Днепр-1 - Авангард Кр
Напомним, Олег Блохин раскритиковал экс-наставника Шахтера Луческу за слова о Лобановском.