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Футбол. Расписания матчей 22 апреля

Футбол. Расписания матчей 22 апреля
14:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Смотрите невероятные матчи ТОП-чемпионатов вместе с нами.

Сегодня, 22 апреля, состояться завершенные матчи уик-энда в ТОП-чемпионатах. Челси попробует ворваться в ТОП-4 АПЛ, Вольфсбург и Айнтрахт поборются за Лигу чемпионов, Бенфика надеется согнать злость на Маритиму, а Днепр-1 
проэкзаменует краматорский Авангард.

Расписание матчей 22 апреля:

Чемпионат Англии Премьер-лига 35-й тур:

22:00 Челси - Бёрнли Футбол 1

Чемпионат Германии Бундеслига 30-й тур:

21:30 Вольфсбург - Айнтрахт Ф

Чемпионат Италии Серия А 33-й тур:

20:00 Наполи - Аталанта Футбол 1

Чемпионат Португалии Примейра Лига 30-й тур:

22:15 Бенфика - Маритиму Спорт 1

Чемпионат Бельгии Плей-офф 1 5-й тур:

15:30 Антверпен - Брюгге Футбол 2

Чемпионат Украины Первая лига 23-й тур:

18:00 Днепр-1 - Авангард Кр

Напомним, Олег Блохин раскритиковал экс-наставника Шахтера Луческу за слова о Лобановском.

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Бундеслига, Серия А, Футбол, ПФЛ, АПЛ, Новости футбола.
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