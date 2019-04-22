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Экс-форвард Ливерпуля Фаулер начнет тренерскую карьеру в Австралии

Экс-форвард Ливерпуля Фаулер начнет тренерскую карьеру в Австралии
14:49 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Бывший нападающий "Ливерпуля" будет тренировать "Брисбен Роар".

Экс-форвард английского «Ливерпуля» Робби Фаулер решил начать тренерскую карьеру. На следующей неделе 44-летний англичанин возглавит австралийский клуб «Брисбен Роар», который занимает предпоследнее, 9-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Австралии.

Последний матч нынешнего сезона команда проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Даррена Дэвиса, а с Фаулером «Брисбен Роар» начнет подготовку к сезону-2019/20.

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Фаулер играл в Австралии в период с 2009 по 2011 год в клубах «Норт Квинсленд Фьюри» и «Перт Глори». Кроме того, он уже работал в качестве играющего тренера в таиландском клубе «Муангтонг Юнайтед» в сезоне-2011/12.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Робби Фаулер.
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