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Газон Олимпийского после дебатов готов к матчу Динамо - Шахтер

Газон Олимпийского после дебатов готов к матчу Динамо - Шахтер
15:01 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев

Новости спорта: Агроном арены «Олимпийский» заявил, что президентские дебаты прошли безболезненно для поля.

Главный агроном НСК «Олимпийский» Максим Стельмах рассказал о состоянии поля после дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. 24 апреля на этой арене состоится матч 25-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтёр».

«Дебаты никоим образом не повлияли на состояние газона, так как никакой нагрузки на поле не было. Оно накрывалось специальным защитным покрытием всего лишь на сутки. Зрителей было не так много, время их пребывания непродолжительно, и вели они себя спокойно, поэтому для поля это событие прошло абсолютно безболезненно. На следующий день с самого утра я лично провёл инспекцию поля, и всё было нормально, никаких повреждений.

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Сам газон пребывает не в лучшем состоянии из-за погодных условий. Ночи ещё не очень тёплые, и поле не идеально, но мы работаем над этим, думаю, до начала матча оно будет выглядеть прилично, но, конечно, хотелось, чтобы было лучше. Но это совсем не связано с дебатами», – цитирует Стельмаха пресс-служба «Динамо».

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, НСК Олимпийский, Стадион, Олимпийский.
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