Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Футбол. Расписания матчей 22 апреля
Футбол. Расписания матчей 22 апреля
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

“Зирка” будет возобновлять профессиональный статус

“Зирка” будет возобновлять профессиональный статус
16:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Вице-президент ФК “Зирка” заявил, что клуб будет возобновлять профессиональный статус.

Кропивницкий футбольный клуб “Зирка” будет возобновлять свой профессиональный статус.

Об этом сообщил вице-президент “Зирки” Константин Волков в своем первом интервью клубной прессе.

“Мы встретились с президентом клуба Максимом Березкиным и обсудили вопрос сохранения команды в городе. Наши взгляды на развитие футбола в Кропивницком совпали, поэтому решили продолжить путь команды вместе.

“Зирка” будет принимать участие в чемпионате области. Конечно, это не то, к чему привыкли наши болельщики, но, главное, что команда была, есть и будет. Многие команды проходили через низшие лиги, и ничего страшного. Осенью надеемся стартовать в чемпионате Украины среди аматоров. Ну а дальше будем восстанавливать профессиональный статус”, - сказал Волков.

Главным тренером команды будет Самир Гасанов, ему будет помогать Алексей Ярюхин, который сейчас готовит детей в Академии “Зирки”.

Команда будет играть на главной арене города – стадионе “Зирка”.

Газон Олимпийского после дебатов готов к матчу Динамо - Шахтер

Напомним, в феврале ФК "Зирка" сообщил, что команда клуба снимается с Всеукраинских соревнований по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19 и не будет участвовать в весенней части чемпионата среди команд Первой лиги. Все игроки клуба получили статус свободных агентов.

По итогам первой половины сезона ФК "Зирка" занимал последнее место в Первой лиге, имея в своем активе лишь 4 очка после 17-ти туров (1 победа, 1 ничья и 15 поражений).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Первая лига, УПЛ, Новости футбола, ФК Зирка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бернард: У меня были проблемы в Украине
02 Теофимо Лопес рассказал, как победит Ломаченко
03 "Я знаю, кто мне нужен": Зидан - о трансферных целях Реала
04 Виталий Кличко: Владимир проиграл Джошуа из-за моей ошибки
05 Забавный "сухой лист" в матче женской ЛЧ Лион - Челси (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь