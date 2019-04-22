“Зирка” будет возобновлять профессиональный статус

Новости спорта: Вице-президент ФК “Зирка” заявил, что клуб будет возобновлять профессиональный статус.

Кропивницкий футбольный клуб “Зирка” будет возобновлять свой профессиональный статус.

Об этом сообщил вице-президент “Зирки” Константин Волков в своем первом интервью клубной прессе.

“Мы встретились с президентом клуба Максимом Березкиным и обсудили вопрос сохранения команды в городе. Наши взгляды на развитие футбола в Кропивницком совпали, поэтому решили продолжить путь команды вместе.

“Зирка” будет принимать участие в чемпионате области. Конечно, это не то, к чему привыкли наши болельщики, но, главное, что команда была, есть и будет. Многие команды проходили через низшие лиги, и ничего страшного. Осенью надеемся стартовать в чемпионате Украины среди аматоров. Ну а дальше будем восстанавливать профессиональный статус”, - сказал Волков.

Главным тренером команды будет Самир Гасанов, ему будет помогать Алексей Ярюхин, который сейчас готовит детей в Академии “Зирки”.

Команда будет играть на главной арене города – стадионе “Зирка”.

Напомним, в феврале ФК "Зирка" сообщил, что команда клуба снимается с Всеукраинских соревнований по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19 и не будет участвовать в весенней части чемпионата среди команд Первой лиги. Все игроки клуба получили статус свободных агентов.

По итогам первой половины сезона ФК "Зирка" занимал последнее место в Первой лиге, имея в своем активе лишь 4 очка после 17-ти туров (1 победа, 1 ничья и 15 поражений).