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Марлос после операции может помочь сборной Украины

Марлос после операции может помочь сборной Украины
20:48 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Полузащитник «Шахтера» восстанавливается с опережением графика.

Полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Марлос, перенесший операцию на паховых кольцах, восстанавливается с опережением графика и уже активно занимается в тренажерном зале.

Предполагается, что 30-летний хавбек приступит к тренировкам через две недели и, возможно, успеет даже вернуться на поле до конца розыгрыша украинской Премьер-лиги.

В этом случае натурализованный бразилец будет готов помочь сборной Украины в отборочных матчах Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, которые состоялся в июне.

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Напомним, сборная Украины на старте отборочного турнира сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1).

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Сборная Украины, ФК Шахтер, Травма, Марлос.
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