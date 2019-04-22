Марлос после операции может помочь сборной Украины

Новости спорта: Полузащитник «Шахтера» восстанавливается с опережением графика.

Полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Марлос, перенесший операцию на паховых кольцах, восстанавливается с опережением графика и уже активно занимается в тренажерном зале.

Предполагается, что 30-летний хавбек приступит к тренировкам через две недели и, возможно, успеет даже вернуться на поле до конца розыгрыша украинской Премьер-лиги.

В этом случае натурализованный бразилец будет готов помочь сборной Украины в отборочных матчах Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, которые состоялся в июне.

Напомним, сборная Украины на старте отборочного турнира сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1).