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Моралес рассказал, как изменится украинский спорт с приходом Зеленского

Моралес рассказал, как изменится украинский спорт с приходом Зеленского
19:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Известный украинский футбольный комментатор, побывавший в АТО, дал прогноз на будущее украинского футбола.

Футбольный комментатор Роберто Моралес в комментарии Tribuna.com рассказал, как изменится украинский спорт с приходом к власти Владимира Зеленского.

«В нашем спорте есть более фундаментальная проблема, чем любые выборы – очень низкий уровень интереса общества к нему. Поэтому по спорту могут ударить только инфляционные процессы, все остальное глобально не изменится.

С футболом другая история. Им в стране интересуется немало народа, однако к отечественному футболу интерес падает. Это следствие не падения уровня игры, а того, что сейчас в инфопространство вылезает вся гнилая сущность. То, что раньше СМИ не делали, или это было очень эпизодическим явлением.

По логике футбол тоже должен получить сейчас мощный удар. Однако он у нас существует в иррациональном, почти потустороннем мире. Наш футбол хуже нашей политики. Речь не об игроках или уровне подготовки. Речь идет о людях, которые управляют главными процессами в украинском футболе. Они не станут лучше, а вот наша политика может упасть до уровня футбола», – сказал Моралес.

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Напомним, зимой 2019 года Моралес прекратил сотрудничество с телеканалами «Футбол 1/2» и сейчас в статусе фрилансера сотрудничает со стриминговым сервисом MEGOGO.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола, Роберто Моралес.
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