Кривцов: В предстоящем классико не решится судьба чемпионства

Новости спорта: Защитник «Шахтера» поделился ожиданиями от поединка 25-го тура УПЛ.

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо» в 25-м туре УПЛ:

– К «Динамо» готовимся в отличном настроении! Знаем и понимаем, как важен предстоящий матч. «Динамо» также отдаст все силы, потому ожидаем хорошую, боевую встречу. На ничью никто не настраивается – «Шахтер» всегда играет только на победу. Не думаю, что в предстоящем классико решится судьба чемпионства. Впереди еще много поединков с сильными соперниками, - сказал Кривцов.

Матч 25-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится в среду, 24-го апреля, в 18:30.