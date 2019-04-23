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Кривцов: В предстоящем классико не решится судьба чемпионства

Кривцов: В предстоящем классико не решится судьба чемпионства
00:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Защитник «Шахтера» поделился ожиданиями от поединка 25-го тура УПЛ.

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо» в 25-м туре УПЛ:

– К «Динамо» готовимся в отличном настроении! Знаем и понимаем, как важен предстоящий матч. «Динамо» также отдаст все силы, потому ожидаем хорошую, боевую встречу. На ничью никто не настраивается – «Шахтер» всегда играет только на победу. Не думаю, что в предстоящем классико решится судьба чемпионства. Впереди еще много поединков с сильными соперниками, - сказал Кривцов.

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Матч 25-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится в среду, 24-го апреля, в 18:30.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Сергей Кривцов, УПЛ.
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