Погба: Сульшер сказал о неуважении ко всем

Новости спорта: Поль Погба поведал о том, что Сульшер сказал игрокам «МЮ» после матча с «Эвертоном».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о том, что главный тренер Уле-Гуннар Сульшер сказал игрокам «красных дьяволов» после поражения в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:4).

«В раздевалке тренер всегда говорит нам правду. Он сказал, что произошедшее на поле демонстрирует наше неуважение к себе. То, что мы делали на поле, — это неуважение к товарищам по команде, к персоналу клуба, к болельщикам, ко всем. Мы не смогли отплатить людям добром и злимся на себя за это. Мы хотим и должны быть лучше. Необходимо отреагировать на этот инцидент.

Я хочу обратиться к фанатам, хотя знаю, что этого может быть недостаточно. Единственный способ извиниться перед болельщиками — сделать всё возможное на поле, создавать моменты, работать, и выигрывать. Только так можно приносить извинения. Мы должны с гордостью защищать цвета „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова Погба Sky Sports.