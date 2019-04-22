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Погба: Сульшер сказал о неуважении ко всем

Погба: Сульшер сказал о неуважении ко всем
23:55 Пн, 22 Апрель 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Поль Погба поведал о том, что Сульшер сказал игрокам «МЮ» после матча с «Эвертоном».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о том, что главный тренер Уле-Гуннар Сульшер сказал игрокам «красных дьяволов» после поражения в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:4).

«В раздевалке тренер всегда говорит нам правду. Он сказал, что произошедшее на поле демонстрирует наше неуважение к себе. То, что мы делали на поле, — это неуважение к товарищам по команде, к персоналу клуба, к болельщикам, ко всем. Мы не смогли отплатить людям добром и злимся на себя за это. Мы хотим и должны быть лучше. Необходимо отреагировать на этот инцидент.

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Я хочу обратиться к фанатам, хотя знаю, что этого может быть недостаточно. Единственный способ извиниться перед болельщиками — сделать всё возможное на поле, создавать моменты, работать, и выигрывать. Только так можно приносить извинения. Мы должны с гордостью защищать цвета „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова Погба Sky Sports.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, ФК МЮ, Новости футбола.
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