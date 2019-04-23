"Можем догнать": Вербич - о чемпионской гонке с Шахтером

Новости спорта: Лидер Динамо Беньямин Вербич - о предстоящем матче с Шахтером в УПЛ.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич заявил, что киевляне намерены обыграть Шахтер, ведь это позволит им продолжить борьбу за чемпионство УПЛ и взять реванш за поражение в Кубке Украины.

«Мы настроены только на победу. После предыдущего матча с Шахтером в рамках Кубка Украины хотим взять реванш у Горняков. Мы будем делать все возможное, чтобы добыть важные три очка. Они нам позволят продолжить борьбу за первое место. У нас в запасе еще две игры с Шахтером, так что мы можем их догнать в турнирной таблице», — цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Словенец надеется, что стадион будет заполнен, а Динамо в свою очередь сможет порадовать болельщиков хорошей игрой и результатом.

«Для положительного результата будем играть в свою игру, стараться забить, как можно больше голов и будем максимально сконцентрированы до последней минуты матча. Кто самый опасный в составе Шахтера? Тайсон, но мы смотрим не на соперников, а на себя. Готовимся к предстоящему противостоянию в привычном режиме. Надеюсь на то, что на матч придет большое количество болельщиков и это будет высококлассное дерби».

Динамо идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставание от Шахтера составляет 7 очков. Бело-синие 24 апреля сыграют против Горняков на НСК Олимпийский в Киеве. Начало встречи в 18:30.