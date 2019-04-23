Динамо - Шахтер: Блохин сделал свой прогноз на матч УПЛ

Новости спорта: Однако бывший тренер сборной Украины не решается назвать победителя.

Экс-главный тренер сборной Украины и киевского Динамо Олег Блохин высказался касательно грядущего матча 5-го тура УПЛ между его бывшим клубом и донецким Шахтером.

"Не могу предсказать, кто выиграет Шахтер или Динамо, потому что я не предсказатель. Думаю, что команды будут бороться до конца. А получится так, как получится. Это жизнь: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

Я думаю, что на первый план выйдет психология. Кто лучше подготовится психологически, тот и победит", - приводит слова Блохина ТК Футбол.

В среду, 24 апреля, на столичном НСК Олимпийский Динамо примет Шахтер. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.