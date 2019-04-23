Леганес придумал способ сохранить Лунина в клубе

Новости спорта: Украинский вратарь Андрей Лунин не спешит возвращаться в Реал.

Уже не секрет, что "Леганес", который, вероятно, сохранит прописку в элитном дивизионе испанского чемпионата и продлит контракт с главным тренером Маурисио Пельегрино, желает сохранить в своем составе арендованного у "Реала" вратаря Андрея Лунина.

Однако также известно, что в Мадриде недовольны тем фактом, что игрок, за которого было отдано 8,5 миллионов евро, практически весь сезон просидел на скамейке запасных (пять матчей в сезоне, 364 игровых минут на данный момент). Отсутствие доверия к Лунину уже побудило "Реал" договориться о субаренде Лунина в "Уэску" в январе текущего года, однако "Леганес" с согласия самого Лунина заблокировал этот переход.

А теперь, чтобы убедить мадридцев оставить украинского вратаря еще на сезон в "Леганесе", "пепинерос" поставят в пример другого арендованного у мадридцев футболиста – Оскара Арнаиса, сообщает AS. В этом сезоне он стал ключевым для "Леганеса" игроком (28 матчей во всех турнирах), хотя отдался "Реалом" в аренду без особых надежд на получение Арнаисом постоянной игровой практики.

В "Леганесе" убеждены, что у Лунина будет шанс в следующем сезоне себя проявить, и верят, что "Реал", взирая на прогресс Арнаиса, позволит украинцу остаться.

Это, впрочем, противоречит, прошлым сообщению испанских СМИ, в соответствии с которыми Зинедин Зидан может сделать Лунина вторым вратарем "Реала" после Тибо Куртуа