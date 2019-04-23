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Почеттино хочет выиграть Лигу чемпионов с Тоттенхэмом

Почеттино хочет выиграть Лигу чемпионов с Тоттенхэмом
15:36 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Главный тренер Тоттенхэма надеется на успех в двух турнирах

Тоттенхэм» продолжает бороться за топ-4 АПЛ и возвращение в Лигу чемпионов на следующий сезон, а также сыграет в 1/2 финала еврокубка с «Аяксом».

В команде пока стараются не думать о том, что, возможно, придется сосредоточиться на одном из турниров. Тренер Маурисио Почеттино рассчитывает, что удастся добиться успеха везде.

«Про «Аякс» и полуфинал Лиги чемпионов мы сейчас не думаем. Сосредоточены на ближайшей игре чемпионата Англии. У нас есть две альтернативы. Первый - быть в топ-4 АПЛ после завершения сезона, а второй - обыграть «Аякс» и пройти в финал Лиги чемпионов».

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«Пока будем идти от матча к матчу и посмотрим, чего нам удастся добиться», - сказал Почеттино.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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