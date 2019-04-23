Динамо - Шахтер: прозноз Беланова на матч УПЛ

Новости спорта: Бывший форвард киевлян признался, за кого будет болеть.

Экс-нападающий киевского Динамо Игорь Беланов рассказал, чего ждет от противостояния двух грандов украинского футбола - Динамо и Шахтера в рамках 25-го тура.

"В принципе, это две равные команды. Мне очень нравится, когда идет накал страстей. Это действительно очень важно. Пусть победит сильнейший, хотя, конечно, я буду болеть за киевское "Динамо". Это даже не обсуждается", - приводит слова бывшего форварда ТК Футбол.

В среду, 24 апреля, на столичном НСК Олимпийский Динамо примет Шахтер. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.

Ранее Олег Блохин также высказался касательно грядущего матча.