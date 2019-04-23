Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер

Новости спорта: Легенда «Динамо» - о битве с «Шахтером» в рамках 25 тура УПЛ.

Бывший футболист «Динамо» Владимир Мунтян поделился ожиданиями от поединка киевлян с «Шахтером» в матче 25-го тура УПЛ

- Какие у вас ожидания от предстоящего матча, который состоится в среду?

- Такие матчи всегда ожидаются с особым интересом. Трудно сказать, какой будет эта игра, ведь в нашем чемпионате была определенная пауза, и команды уже соскучились по футболу, особенно такого уровня.

Эти игры привлекают болельщиков, и уже много лет это событие номер один в нашем футболе. Разрыв по очкам между командами, возможно, будет немного давить на «Динамо». Впрочем, может быть, это наоборот станет для наших ребят мотивацией. Во всяком случае, в предыдущей игре против «горняков» «Динамо» показало очень солидный футбол. И в целом, последние встречи против «Шахтера» удаются динамовцам и это дает нам определенный оптимизм.

Думаю, что дома мы обязаны побеждать. Я считаю, что наши молодые футболиcты уже набрались опыта, поэтому пора выходить и показывать свои зубы. Верю в нашу победу.

- Какие наши козыри, как вы считаете?

- В «Динамо», наконец, стабильность состава. Если в начале сезона мы все время говорили о том, что молодые исполнители только вливаются в коллектив, то сейчас состав уже достаточно стабилен. Мы играем дома, придут наши болельщики. Это и является преимуществом «бело-синих».

- Когда вы играли, противостояния «Шахтера» и «Динамо» уже были принципиальными?

- Это было очень давно... На самом деле, все команды играли против нас на пределе возможностей. Поймите правильно, мы были раздражителем для всех. Обыграть «Динамо» тогда было большим событием для каждой команды.

Мне лично очень хорошо запомнился матч, когда я забил головой. Смешно, но это был первый и последний раз! Биба подал угловой, и я как-то чуть не случайно закрыл глаза и подставил голову! Смотрю - гол! Это была игра в Донецке, в далеком 66-м.

- Значит, и эмоции у вас и ваших партнеров в матчах против «Шахтера» еще не были какими-то особыми, как сейчас?

- Нет, не было такого. У нас были прекрасные отношения с игроками «Шахтера», мы хорошо общались. Думаю, и сейчас в целом у ребят нормальные отношения, просто во время игры иногда не всем удается себя контролировать. Но болельщики любят футбол за эмоции. Где-то кого-то задел, где-то не убрал ногу - в игре все может быть. Что тогда, что сейчас. Главное - не забывать, что это только футбол.

- Как вы считаете, «Динамо» удастся догнать «Шахтер»?

- Будет очень трудно, ведь 7 очков - достаточный гандикап. Но надо идти от игры к игре. Сейчас необходимо побеждать - и будет уже 4 очка, а значит это уже будет совсем другая история. Нужно обыгрывать «горняков» в очном матче в Киеве, а дальше уже как карта ляжет.

Матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу «Динамо» — «Шахтер» состоится в среду, 24-го апреля, в 18:30 по киевскому времени.