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Вторник, 23.04.2019
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Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21

Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
15:00 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Киевское Динамо обыграло Шахтер в чемпионате Украины U-21.

В 25-м туре чемпионата молодежных команд «Динамо» выиграло у «Шахтера» – 2:1.

На 48-й минуте Топалов открыл счет.

Бондарь на 51-й минуте забил в свои ворота и сравнял счет.

На 72-й минуте Супряга забил победный гол.

«Динамо»: Бущан, Биловар, Кравченко, Вивчаренко, Алибеков, Петрусенко, Смирный (Волошин, 87), Шулянский (Билошевский, 78), Цитаишвили (Завгородний, 60), Булеца, Русин (Супряга, 60)

«Шахтер»: Кучеренко, Конопля, Бондаренко, Бондарь (Мате, 90), Корниенко, Якимец (Холод, 78), Чех, Кащук, Крыськив, Топалов, Кулаков (Василевич, 79)

«Львов» U-21 – «Мариуполь» U-21 – 0:3

Голы: Бугай (2, пенальти), Проданов (40), Белоконь (86, пенальти).

«Львов»: Костык – Олексив, Тягло (Стоянов, 78), Медведев, Карвацкий (Демков, 46) – Иваночко (Горин, 73), Пентеелйчук – Липе, Вычижанин, Нич – Химчак (Ременяк, 46).

«Мариуполь»: Гриценко – Спивак, Петерман (Саенко, 46), Крашневский (Бабий, 82), Романюк – Белоконь, Доброхотов – Проданов (Середа, 90+1), Мочевинский (Литовченко, 76), Байдал – Бугай (Литюк, 46).

«Карпаты» U-21 – «Черноморец» U-21 – 1:1

Голы: Прытула (24, пенальти) – Титаевский (26, пенальти).

«Карпаты»: Задерейко – Куртяк, Авраменко, Мегремич, Саутин – Прытула, Векляк – Деда (Бычек, 61), Сильченко, Войтович – Черепущак (Кос, 86).

«Черноморец»: Варакута – Гейко (Цуркан, 60), Долгов, Войтиховский, Велев – Титаевский – Вдовиченко (Клюев, 90+1), Иваник (Мораренко, 80), Шония, Граматик – Прилепа.

Зинченко сравнялся с Месси по эффективности в текущем сезоне

«Заря» U-21 – «Арсенал-Киев» U-21 – 3:0

Голы: Повалий (39), Иванович (58, 73)

«Заря»: Хмеловский – Повалий, Васько, Вовченко, Сухарь – Нортон, Шалфеев, Загоруйко – Алефиренко, Борисенко – Иванович.

«Арсенал-Киев»: Гарапа – Осман, Петкус, Аверин, Ибадов – Бабан, Семотюк – Громок, Петренко, Д. Колесник – Сухоручко.

«Александрия» U-21 – «Ворскла» U-21

Начало – 15.00

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УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Владислав Супряга.
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