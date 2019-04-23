Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21

В 25-м туре чемпионата молодежных команд «Динамо» выиграло у «Шахтера» – 2:1.
На 48-й минуте Топалов открыл счет.
Бондарь на 51-й минуте забил в свои ворота и сравнял счет.
На 72-й минуте Супряга забил победный гол.
«Динамо»: Бущан, Биловар, Кравченко, Вивчаренко, Алибеков, Петрусенко, Смирный (Волошин, 87), Шулянский (Билошевский, 78), Цитаишвили (Завгородний, 60), Булеца, Русин (Супряга, 60)
«Шахтер»: Кучеренко, Конопля, Бондаренко, Бондарь (Мате, 90), Корниенко, Якимец (Холод, 78), Чех, Кащук, Крыськив, Топалов, Кулаков (Василевич, 79)
«Львов» U-21 – «Мариуполь» U-21 – 0:3
Голы: Бугай (2, пенальти), Проданов (40), Белоконь (86, пенальти).
«Львов»: Костык – Олексив, Тягло (Стоянов, 78), Медведев, Карвацкий (Демков, 46) – Иваночко (Горин, 73), Пентеелйчук – Липе, Вычижанин, Нич – Химчак (Ременяк, 46).
«Мариуполь»: Гриценко – Спивак, Петерман (Саенко, 46), Крашневский (Бабий, 82), Романюк – Белоконь, Доброхотов – Проданов (Середа, 90+1), Мочевинский (Литовченко, 76), Байдал – Бугай (Литюк, 46).
«Карпаты» U-21 – «Черноморец» U-21 – 1:1
Голы: Прытула (24, пенальти) – Титаевский (26, пенальти).
«Карпаты»: Задерейко – Куртяк, Авраменко, Мегремич, Саутин – Прытула, Векляк – Деда (Бычек, 61), Сильченко, Войтович – Черепущак (Кос, 86).
«Черноморец»: Варакута – Гейко (Цуркан, 60), Долгов, Войтиховский, Велев – Титаевский – Вдовиченко (Клюев, 90+1), Иваник (Мораренко, 80), Шония, Граматик – Прилепа.
«Заря» U-21 – «Арсенал-Киев» U-21 – 3:0
Голы: Повалий (39), Иванович (58, 73)
«Заря»: Хмеловский – Повалий, Васько, Вовченко, Сухарь – Нортон, Шалфеев, Загоруйко – Алефиренко, Борисенко – Иванович.
«Арсенал-Киев»: Гарапа – Осман, Петкус, Аверин, Ибадов – Бабан, Семотюк – Громок, Петренко, Д. Колесник – Сухоручко.
«Александрия» U-21 – «Ворскла» U-21
Начало – 15.00