Клубы Первой лиги недовольны новыми мячами

Новости спорта: У клубов Первой лиги есть претензии к ПФЛ.

Профессиональная футбольная лига заключила спонсорский контракт с фирмой Select, чьи мячи должны стать официальными для матчей организации.

Однако сразу 13 клубов Первой лиги недовольны этим решением и отказываются использовать такие мячи. Команды не получили этот мяч для предварительного тестирования, а также отмечают, что у них есть свои спонсорские договоры, и использование новых мячей будет им противоречить.

Среди тех, кому не нравится инициатива ПФЛ, «Металлист-1925», «Днепр-1», «Волынь», «Рух», «Ингулец», «Колос» и другие.

Президент ПФЛ Сергей Макаров утверждает, что предварительное согласие было получено еще зимой, но сейчас готов снова поставить вопрос на голосование.

«Мы надеемся, что клубы нам не откажут. Я не вижу смысла отказываться. Таким мячом играют в одном из топовых чемпионатах (в Бундеслиге - прим. Sport.ua), и я не вижу, что мы делаем не так».

«Позиция «Руха»? Мы хотели к ним первым приехать на тест, но они даже отказываются протестировать мячи», - утверждает Макаров.