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Денисов: Мы впервые проведем трансляцию турнира по киберспорту

Денисов: Мы впервые проведем трансляцию турнира по киберспорту
16:27 Сегодня Телеграф Канал футбол Фото: Instagram

Новости спорта: Директор телеканалов Футбол 1/Футбол 2 Александр Денисов рассказал о трансляции кибертурнира по FIFA 19.

Ранее стало известно, что УЕФА впервые организует кибертурнир по FIFA 19, а телеканалы Футбол 1/Футбол 2, в свою очередь, проведут трансляцию данного события.

Столь знаменательное событие прокомментировал директор телеканалов Футбол 1/Футбол 2 Александр Денисов:

- Мы наблюдаем за мировыми тенденциями, за тем, что происходит. Инициатива УЕФА по трансляции полуфиналов и финалов глобальной серии FIFA 19 натолкнула нас на мысль, что УЕФА и медиа начинают двигаться в сторону киберспорта. Его уже невозможно не замечать, он имеет большой потенциал с точки зрения аудитории и ее вовлеченности.

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Это наш первый опыт – попробовать провести трансляцию глобальной серии FIFA 19. Дальше мы будем это направление систематически развивать.

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Сборная Украины, ФИФА, Александр Денисов, FIFA 19.
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