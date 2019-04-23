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Ювентус отказался от покупки Марсело

Ювентус отказался от покупки Марсело
17:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Ювентус» отказался от покупки Марсело и переключился на альтернативный вариант.

Туринский «Ювентус» продолжает вести работу по усилению позиции левого защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.com, бьянконери приняли решение прекратить попытки заполучить Марсело у мадридского «Реала». Ранее бразилец назывался одной из главных целей «Ювентуса», однако возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «сливочных» осложнило задачу для итальянского клуба.

По словам издания, туринцы уже переключились на альтернативный вариант – защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Заполучить испанца будет значительно проще, чем Марсело, а его трансфер оценивается в сумму менее € 40 млн.

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Ранее сообщалось, что Гримальдо интересуются «Арсенал», «Атлетико», «Наполи», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити» и «Зенит». В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 30 матчей в португальской Примейре, в которых отметился 4 голами.

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ФК Ювентус, Серия А, Марсело, Новости футбола.
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