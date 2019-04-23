Президент Ингульца дает 10 млн гривен за победу в финале Кубка Украины

Новости спорта: Озвучены премиальные, которые готов выделить президент клуба.

Александр Поворознюк, президент клуба Первой лиги «Ингулец» из поселка Петрово Кировоградской области, назвал сумму премиальных, которые будут выплачены команде в случае победы над «Шахтером» в финале Кубка Украины. Премия составит 10 миллионов гривен.

За победу над «Карпатами в 1/4 финала Кубка Украины босс «Ингульца» выдал футболистам полмиллиона гривен. В полуфинале команда из райцентра сенсационно выбила из розыгрыша «Зарю» и в качестве вознаграждения получила полмиллиона в национальной валюте. Теперь же на кону – сумма в 10 раз больше.

Решающий поединок состоится 15 мая в Запорожье на «Славутич-Арене», вмещающей 12 тысяч человек.