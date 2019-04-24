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Коноплянка пропустит до трех недель из-за травмы

Коноплянка пропустит до трех недель из-за травмы
07:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Известно, что украинец точно не поможет своей команде в матче с Боруссией Дортмунд.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка не поможет немецкому клубу в ближайших матчах немецкой Бундеслиги из-за травмы бедра.

Как сообщает журналист Bild Марк Зикманн, на восстановление украинцу понадобятся 2-3 недели. Таким образом, Коноплянка не сыграет в матче с дортмундской Боруссией в предстоящем туре, но еще имеет шанс появиться в этом сезоне.

Напомним, украинский хавбек повредил приводящую мышцу бедра на тренировке команды в воскресенье.

В текущем сезоне украинец провел 20 поединков в футболке "кобальтовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

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Ранее наставник Шальке Хуб Стевенс рассказал, почему Евгений перестал попадать в состав команды.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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