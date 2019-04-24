Ворскла - Десна: видеообзор матча (3:3)

Новости спорта: "Ворскла" отыграла три мяча у "Десны" в матче 25 тура футбольной Премьер-лиги Украины.

Полтавская "Ворскла" ушла от поражения от черниговской "Десны" в домашней встрече 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Поединок "Ворскла" - "Десна" завершился со счетом 3:3.

В первом тайме три мяча забили футболисты "Десны" - Михаил Сергийчук, который оформил дубль на 2-й и 42-й минутах, и Дмитрий Хлёбас (14) после перерыва "Ворскле" удалось избежать поражения благодаря голам Артема Габелок (52), Вячеслава Шарпара (62, с пенальти) и Николаса Мореша да Круза (71).

На 29-й минуте хавбек гостей Артем Фаворов не реализовал 11-метровый.

Как сообщалось, в стартовых играх тура донецкий "Олимпик" обыграл ФК "Арсенал-Киев" - 2:0, а "Карпаты" во Львове сыграли вничью с одесским "Черноморцем" - 0:0.

Завершится 25-й тур в среду, 24 апреля, поединками с участием команд главной шестерки. "Александрия" встретится с "Мариуполем", луганская "Заря" сыграет с ФК "Львов", а киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" сойдется с донецким "Шахтером".

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 63 очка (после 24-х игр), "Динамо" - 56 (24), "Александрия" - 44 (24), "Мариуполь" - 33 (24), "Заря" - 32 ( 24), "Львов" - 30 (24)

вторая шестерка - "Десна" - 35 (25), "Ворскла" - 30 (25), "Карпаты" - 25 (25), "Олимпик" - 24 (25), "Арсенал-Киев" - 18 (25), "Черноморец" - 18 (25).

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.