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Сегодня состоится центральный матч Динамо - Шахтер

Сегодня состоится центральный матч Динамо - Шахтер
08:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта: У Динамо остался последний шанс навязать Шахтеру реальную борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне.

24 апреля лидеры чемпионата Украины «Шахтер» и «Динамо» проведут свой первый поединок в рамках второго этапа Премьер-лиги.

Киевляне отстают от дончан на 7 очков в турнирной таблице и попытаются их сократить в домашнем матче на НСК «Олимпийский».

Динамо vs Шахтер

Среда, 24 апреля. Начало в 18:30. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр встречи — Виталий Романов. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Обе команды не так давно встречались в Кубке Украины и в 120 минутном триллере победу добыли "горняки" в серии послематчевых пенальти. Динамо после вылета из Кубка рискует вновь остаться без трофеев (Суперкубок Украины в расчет не берем). Пока у команды Хацкевича будут оставаться теоретические шансы догнать Шахтера, она будет за них цепляться. Грядущий матч на НСК Олимпийский как раз такой поединок.

Кадровые проблемы Динамо масштабные, однако к ним уже успели привыкнуть и приспособиться. Из-за дисквалификации киевляне не могут рассчитывать на помощь Дениса Гармаша, в то время как Иосип Пиварич, Артём Беседин и Фран Соль не выйдут на поле из-за разного рода повреждений. Травмировался и центральный защитник Денис Попов, дебютировавший за основу в прошлом туре – впрочем, вряд ли он бы вышел в Классическом. Зато в общую группу вернулся Микель Дуелунд.

Шахтер столкнулся с более серьёзными проблемами. Точно не выйдет Марлос, который перенёс операцию и нескоро появится на поле – хотя врачи говорят о его восстановлении с опережением графика. Кроме того, по индивидуальной программе тренировались Максим Малышев и Андрей Тотовицкий, а появление Тараса Степаненко в основе остаётся под маленьким вопросом – он тренировался в общей группе, однако в Днепре получил небольшое повреждение. Все остальные футболисты готовились к дерби в штатном режиме.

Напомним, ранее в этом туре «Ворскла» и «Десна» устроили триллер в Полтаве с шестью забитыми мячами.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола.
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