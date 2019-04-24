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Среда, 24.04.2019
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УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса

УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
10:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: 25 апреля не смогут собраться все заинтересованные в деле федерации.

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА перенес дату заседания по делу натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса с 25 апреля на 2 мая. Причина переноса заключается в том, что необходимо присутствие представителей всех заинтересованных в решении данного вопроса федераций. Об этом сообщает Betnews365.

В конце марта УЕФА подтвердил получение протестов от федераций Португалии и Люксембурга по делу Мораеса. Форвард обвиняется в том, что якобы не имел права играть за сборную. Основание - он не жил постоянно на территории Украины в течение пяти лет, как того требуют регламентные нормы. Поэтому сборной Украины угрожают два технических поражения.

Бразилец получил украинское гражданство 18 марта. 22 марта он вышел на замену в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1).

Сам футболист уже успел заявить, что не переживает из-за скандал и уверяет, что ФФУ все проверили, прежде чем дать ему сыграть за сборную.

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Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 7 июня против Сербии, а 10 июня снова встретится с Люксембургом.

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Сборная Украины, УЕФА, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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