Скачать
Среда, 24.04.2019
Динамо - Шахтер: последние новости перед игрой
Динамо - Шахтер: последние новости перед игрой
Сегодня состоится дерби Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: анонс
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса

Лунин: Кайфую, когда обломал 50 тысяч болельщиков

Лунин: Кайфую, когда обломал 50 тысяч болельщиков
15:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Украинский голкипер Андрей Лунин провёл в составе «Леганеса» пять матчей.

Голкипер «Леганеса» Андрей Лунин, права на которого принадлежат «Реалу», признался, что ему интереснее играть при большом количестве болельщиков.

«В матче против „Атлетико“ был полный биток на стадионе, при такой атмосфере играть намного легче и проще, чем при пустых трибунах. Когда на тебя давят, когда накал, у тебя адреналин. А когда ты кричишь и эхо ещё 15 секунд, то какой адреналин может быть?

Мы играли с «Атлетико» или «Реалом», и когда ты вытащить мяч, а тебя матерят, то только улыбаться хочется. Ты кайфуешь, когда обломал 50 тысяч болельщиков", — сказал Лунин в эфире YouTube-канала «Бомбардир».

Леганес придумал способ сохранить Лунина в клубе

Лунин провёл в составе «Леганеса» пять матчей и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Примера, ФК Реал Мадрид, ФК Леганес, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
03 Сегодня состоится центральный матч Динамо - Шахтер
04 Динамо - Шахтер: прогноз на матч 24 апреля
05 Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь