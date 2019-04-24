Динамо - Шахтер: прогноз на матч 24 апреля

Новости спорта: Сегодня «Динамо» и «Шахтер» проведут юбилейный матч в чемпионате.

В среду, 24 апреля, состоится один из самых важных матчей в борьбе за золотые медали чемпионата Украины. От результата матча «Динамо» - «Шахтер» во многом будет зависеть, сохранят ли киевляне шансы занять первое место или же горнякам вновь предстоит принимать поздравление за досрочную победу в чемпионской гонке. Дончане сейчас лидируют с отрывом в семь очков и сложно представить, где подопечные Паулу Фонсеки могут растерять такое преимущество, если не в матчах с киевлянами. Что же касается ничьей, то она будет скорее на руку дончанам, впрочем, матчи «Динамо» и «Шахтера» редко заканчиваются с таким результатом.

Команды встречались в рамках чемпионата Украины 59 раз и только 15 игр завершились мировой. Добавим, что у «Динамо» пока что больше побед (24 против 20), а также забитых мячей (76 против 69). А вот что касается ближайшей игры то шансы на успех по оценкам аналитиков Parimatch равные. И у «Динамо», и у «Шахтера» по 36% на победу и 28% на ничью.

Напомним, что горняки долгое время не могли обыграть киевлян в чемпионате, серия достигла шести матчей, но в ноябре прошлого года «Шахтер» не без труда смог одержать домашнюю победу. А вот в Киеве дончане не выигрывали целых два года.

Стоит отметить, что в этой встрече не сыграет Денис Гармаш. Во время кубкового матча «Шахтер» - «Динамо» он схлопотал красную карточку, а затем получил 4-матчевую дисквалификацию. Зато ожидается появление в составе новичка Де Пены. Он уже дебютировал за команду в контрольном матче против «Ворсклы». Киевляне выиграли 5:0, а уругваец отметил одним голом.