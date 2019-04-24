Сегодня состоится дерби Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Новости спорта: В среду, 24 апреля, в Манчестере состоится перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии.

24 апреля в Манчестере состоится перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" на домашней арене "Олд Траффорд" будет принимать "Манчестер Сити". Начало манчестерского дерби в 22:00.

Прямая трансляция противостояния пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажет российский телеканал "Матч ТВ! Футбол 1".

Манчестерские гранды в данный момент преследуют разные турнирные задачи. Если "горожане" продолжают борьбу за чемпионский титул и в оставшихся играх им нужно непременно набирать максимум очков, то "красные дьяволы" ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, что также их обязывает играть исключительно на победу.

Турнирное положение перед матчем

Прошлая встреча команд на "Олд Траффорд" проходила в декабре 2017 года и завершилась победой "горожан" со счетом 2:1. В первом круге текущего чемпионата "Манчестер Сити" на своем поле не испытал проблем в игре с "красными дьяволами", обыграв соперника со счетом 3:1.