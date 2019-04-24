Скачать
Среда, 24.04.2019
Сегодня состоится центральный матч Динамо - Шахтер
Сегодня состоится центральный матч Динамо - Шахтер
Ворскла - Десна: видеообзор матча (3:3)
Ворскла - Десна: видеообзор матча (3:3)
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса

Сегодня состоится дерби Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Сегодня состоится дерби Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
11:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: В среду, 24 апреля, в Манчестере состоится перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии.

24 апреля в Манчестере состоится перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" на домашней арене "Олд Траффорд" будет принимать "Манчестер Сити". Начало манчестерского дерби в 22:00.

Прямая трансляция противостояния пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажет российский телеканал "Матч ТВ! Футбол 1".

Манчестерские гранды в данный момент преследуют разные турнирные задачи. Если "горожане" продолжают борьбу за чемпионский титул и в оставшихся играх им нужно непременно набирать максимум очков, то "красные дьяволы" ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, что также их обязывает играть исключительно на победу.

Турнирное положение перед матчем

УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса

Прошлая встреча команд на "Олд Траффорд" проходила в декабре 2017 года и завершилась победой "горожан" со счетом 2:1. В первом круге текущего чемпионата "Манчестер Сити" на своем поле не испытал проблем в игре с "красными дьяволами", обыграв соперника со счетом 3:1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ман Сити, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости футбола, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
03 Сегодня состоится центральный матч Динамо - Шахтер
04 Тренер Дерека Чисоры не советует ему выходить в ринг против Усика
05 Леганес придумал способ сохранить Лунина в клубе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь