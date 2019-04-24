Сабо указал на ошибку Хацкевича перед матчем с Шахтером

Новости спорта: Специалист Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от главного матча тура.

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от центрального матча 25-го тура УПЛ, в котором киевляне примут "Шахтер".

— Йожеф Йожефович, впереди ключевой поединок сезона для "Динамо" с точки зрения борьбы за чемпионство...

— Как всегда, все ждут этой встречи. Уверен, зритель придет на этот матч, ведь динамовцы хотят сократить отставание в турнирной таблице, чтобы была интрига в конце чемпионата. К тому же, "Шахтер" сейчас несколько ослаблен — не будет одного из лидеров команды — Марлоса. Я всегда в таких случаях говорю, что шансы — 50 на 50. Думаю, нас ожидает очень интересная игра.

— Очевидно, что в этом матче "Динамо" уже просто некуда отступать, если они рассчитывают побороться за чемпионство — команду Александра Хацкевича устроит только победа.

— Понимаете, у динамовской молодежи пока нет такого класса... Прыгнуть выше головы? Может быть, но пока не получается. В предыдущей игре все решила единственная ошибка Кадара, в то время как Бойко отстоял просто здорово. Не знаю, будет ли венгерский защитник играть в предстоящем поединке. Мне кажется, что Хацкевич допустил ошибку, выпустив Кадара. Когда он пропустил несколько матчей из-за травмы и дисквалификации, другие футболисты хорошо его заменили. Но потом Хацкевич сразу поставил Кадара назад в состав. Вот это, мне кажется, и было ошибкой. Нужно было, чтобы эти футболисты играли и дальше, пока Кадар не наберет оптимальные кондиции.

— С другой стороны, "Шахтеру" в этом матче, как говорится, "спешить некуда". Подопечные Пауло Фонсеки могут отталкиваться от того, какую игру им предложит "Динамо"?

— Подопечные Хацкевича не пойдут сразу большими силами вперед, они будут ждать ошибки соперника. У "Динамо" есть хорошие исполнители для проведения контратак. Посмотрим, каким будет стартовый состав. Думаю, тактика у "Динамо" будет такой же, как и в предыдущих поединках. Тут, наоборот, нужно остерегаться контратак "Шахтера", ведь тот же Тайсон — очень быстрый игрок, и с мячом бежит быстрее, чем кто-то без мяча. Практически любая атака может быть острой с его участием.

— Что будет ключом к успеху для "Динамо" в завтрашней игре?

— Дело в том, что тренеры уже прекрасно изучили друг друга. Я уверен, что Хацкевич и его тренерский штаб знают, что делать и как делать. Главное — сыграть без ошибок. К тому же, отмечу, что и у "Шахтера" линия защиты действует не без ошибок. Особенно это касается двух центральных защитников. Повторюсь, лично я ожидаю очень интересное противостояние.