Сидорчук с ультрас Динамо разрисовал трибуну Олимпийского

Новости спорта: Капитан "Динамо" Сидорчук принял участие в рисовании граффити на "Олимпийском".

Фанаты киевского футбольного клуба “Динамо” разрисовали граффити вход свой сектор на "Олимпийском" перед сегодняшним матчем против донецкого “Шахтера” в рамках 25 тура УПЛ.

В создании граффити на внутренних стенах НСК "Олимпийский" принял участие и капитан “Динамо” Сергей Сидорчук. Соответствующее видео появилось на официальной странице ультрас "Динамо" в YouTube.

“Четыре матча подряд “Динамо” играло на выезде, что позволило подготовить для вас бомбический сюрприз. Приходите на стадион, чтобы увидеть все собственными глазами. Добро пожаловать домой”, - говорится в подписи к видео.

Напомним, поединок “Динамо” - “Шахтер” состоится в Киеве на НСК “Олимпийский” 24 апреля, в заключительный день проведения 25 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Матч начнется в 18.30. В прямом эфире его покажет телеканал "2+2".