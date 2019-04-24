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Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч

Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч
12:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Где смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины Динамо - Шахтер.

В матче 25-го тура чемпионата Украины сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится 24 апреля в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Начало встречи в 18:30.

Прямую трансляцию всеукраинского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала "2+2".

После 24 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 56 очков. "Шахтер" находится на первом месте, имея в активе 63 очка.

Главный арбитр матча - Виталий Романов.

Динамо - Шахтер: прогноз на матч 24 апреля

Напомним, что горняки долгое время не могли обыграть киевлян в чемпионате, серия достигла шести матчей, но в ноябре прошлого года «Шахтер» не без труда смог одержать домашнюю победу. А вот в Киеве дончане не выигрывали целых два года.

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