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Карраскаль феерит в Аргентине (Видео)

Карраскаль феерит в Аргентине (Видео)
21:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Арендованный у «Карпат» колумбиец проявляет себя в резервной команде «Ривер Плейта».

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, арендованный аргентинским «Ривер Плейтом» у «Карпат» с опцией выкупа, начинает демонстрировать свой талант в поединках за резервную команду «миллионеров».

В недавнем поединке дубля «Ривер Плейт» против «Аргентино де Мерло» Карраскаль отличился красивым голом. Колумбиец первым касанием обработал передачу с фланга, а вторым эффектно перебросил чуть вышедшего из ворот голкипера соперников.

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Отметим, что пока тренерский штаб «Ривер Плейта» предпочитает использовать Карраскаля в матчах резервистов. За первую команду колумбиец пока провел лишь 2 матча в рамках чемпионата Аргентины, не отличившись результативными действиями.

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УПЛ, Новости спорта, Хорхе Карраскаль, ФК Карпат.
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