Карраскаль феерит в Аргентине (Видео)

Новости спорта: Арендованный у «Карпат» колумбиец проявляет себя в резервной команде «Ривер Плейта».

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, арендованный аргентинским «Ривер Плейтом» у «Карпат» с опцией выкупа, начинает демонстрировать свой талант в поединках за резервную команду «миллионеров».

В недавнем поединке дубля «Ривер Плейт» против «Аргентино де Мерло» Карраскаль отличился красивым голом. Колумбиец первым касанием обработал передачу с фланга, а вторым эффектно перебросил чуть вышедшего из ворот голкипера соперников.

#Reserva El primero de River: buena escapada de López por la derecha, toque al medio y... ¡Carrascal! pic.twitter.com/zFyTv07ciO — River Plate (@CARPoficial) 19 апреля 2019 г.

Отметим, что пока тренерский штаб «Ривер Плейта» предпочитает использовать Карраскаля в матчах резервистов. За первую команду колумбиец пока провел лишь 2 матча в рамках чемпионата Аргентины, не отличившись результативными действиями.