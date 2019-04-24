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На матчи сборной Украины во Львове закончились все билеты, что были в свободной продаже

На матчи сборной Украины во Львове закончились все билеты, что были в свободной продаже
21:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: 7 и 10 июня на “Арене Львов” состоятся матчи квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 национальной сборной Украины против Сербии и Люксембурга.

7 и 10 июня во Львове на “Арене Львов” состоятся матчи квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 национальной сборной Украины против Сербии и Люксембурга.

Согласно информации компании “ФФУ Тикет”, несмотря на значительный ажиотаж вокруг матча Украина — Сербия, на данный момент билеты, что были в свободной продаже, уже закончились. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Одновременно сообщается, что в свободную продажу могут поступить билеты, которые останутся от продаж через социальные квоты и квоты футбольной общественности.

Напомним, официальным ресурсом по продаже билетов на матчи есть сайт ticketsbox.com.

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Как сообщалось, 1 апреля стартовала продажа билетов на первые домашние матчи сборной Украины в квалификации Евро-2020 по футболу, которые состоятся во Львове на “Арене Львов” против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

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Сборная Украины, Новости спорта, Арена Львов.
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