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Динамо - Шахтер: последние новости перед игрой

Динамо - Шахтер: последние новости перед игрой
16:21 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: В среду, 25-го апреля, состоится центральный поединок 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер".

Поединок состоится на НСК "Олимпийский", стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Романова из Днепра прозвучит в 18:30.

Утром на стадионе состоялось совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в каких формах сыграют команды. Хозяева поля проведут матч в белых футболках, синих шортах и белых гетрах (голкипер - в светло-зеленом), гости - в полосатых оранжево-черных футболках, черных шортах и гетрах (вратарь - в красном).

Погода в столице Украины сегодня очень способствует посещению стадиона. На протяжении всего дня будет сохранятся солнечная и теплая весенняя погода, перед началом игры столбики термометров будут показывать около +20°С.

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В связи с повышенным интересом к матчу, в день игры КП "Киевский метрополитен" усилит меры безопасности. Так, перед началом матча возможно ограничение станции "Олимпийская" на вход. После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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