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На просмотре у Динамо 19-летний нигерийский футболист

На просмотре у Динамо 19-летний нигерийский футболист
14:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На просмотре в киевском "Динамо" находится 19-летний нигерийский футболист.

На просмотре в киевском футбольном клубе “Динамо” находится нигерийский защитник.

Об этом сообщает "Динамомания".

"На просмотр в "Динамо" прибыл 19-летний нигерийский футболист Джозеф. Нигериец может сыграть как на позиции центрального защитника, так и опорного полузащитника", - говорится в сообщении.

Его приезд был ранее анонсирован известным футбольным менеджером Дмитрием Селюком.

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Отмечается, что в составе "Динамо" и ранее находились нигерийские футболисты. Десять лет в составе киевлян успешно выступал Айила Юссуф. Также оставили заметный след в истории клуба Аруна и Браун Идейе.

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