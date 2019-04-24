На просмотре у Динамо 19-летний нигерийский футболист

Об этом сообщает "Динамомания".
"На просмотр в "Динамо" прибыл 19-летний нигерийский футболист Джозеф. Нигериец может сыграть как на позиции центрального защитника, так и опорного полузащитника", - говорится в сообщении.
Его приезд был ранее анонсирован известным футбольным менеджером Дмитрием Селюком.
Отмечается, что в составе "Динамо" и ранее находились нигерийские футболисты. Десять лет в составе киевлян успешно выступал Айила Юссуф. Также оставили заметный след в истории клуба Аруна и Браун Идейе.