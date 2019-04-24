Алавес - Барселона: видео обзор матча 23.04.201

Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона на выезде комфортно разобралась с Алавесом, тем самым еще больше приблизив себя к чемпионству в Примере.

Алавес - Барселона 0:2

Голы: Аленья, 54, Суарес, 60 (с пенальти)

Алавес: Пачеко — Вигарай, Наварро, Лагуардия, Эли (Твумаси, 71), Дуарте — Ролан (Брашанац, 46), Вакасо, Пина, Хони (Гвидетти, 81) — Бастон

Барселона: тер Штеген — Семеду (Альба, 70), Пике, Умтити, Роберто — Видаль, Бускетс, Аленья (Артур, 87) — Дембеле (Месси, 61), Суарес, Коутиньо

Предупреждения: Хони, Наварро, Пина — Коутиньо