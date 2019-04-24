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Белик: Хацкевич играет хорошо против Шахтера Фонсеки

Белик: Хацкевич играет хорошо против Шахтера Фонсеки
16:05 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик поделился своими ожиданиями перед матчем его бывшего клуба против "Динамо".

- Надеюсь, что мы увидим яркую игру, в которой футболисты будут уважать друг друга. Лично я, конечно же, буду болеть за "Шахтер".

- Кто, на ваш взгляд, будет фаворитом на этот раз?

- Считаю, что многие факторы играют на руку дончанам. В общем Хацкевич играет хорошо против "Шахтера" Фонсеки. Однако на этот раз "Динамо" необходима лишь победа, а успешная тактика киевлян в последних играх против "горняков" строилась именно на контратаках. Поэтому мне очень интересно, какую тактику выберет Александр Николаевич. Понятно, что в позиционном футболе "Шахтер" имеет лучшие шансы, поэтому киевлянам придется чем-то удивлять соперника, а следовательно рисковать.

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- Какие игроки должны выйти на первый план в этом матче?

- У "Шахтера" это Тайсон, Исмаили, возможно, покажут себя Соломон или Тете. Марлоса не будет, и это хорошие новости для киевлян. В "Динамо", думаю, стоит поставить на то, что ведущую роль как всегда будет играть Цыганков. В атаке так точно.

- Как вам недавняя встреча соперников в Кубке Украины?

- Хорошая, конкурентная игра. Команды сыграли вничью, и "Шахтеру" видимо где-то просто повезло. Нельзя сказать, что кто-то проиграл или выиграл незаслуженно, но все мы понимаем, что такое серия пенальти...

- На ваш взгляд, градус противостояния между командами все еще высок?

- Судя по последней игре - вполне. Ребята очень заряжены на борьбу, иногда даже слишком. Я лично хочу увидеть красивый футбол, и желательно без красных карточек. Во всяком случае без откровенной грубости.

- Чемпионат уже близится к своему завершению… Кого из игроков вы бы назвали лучшими в составе обеих команд в этом сезоне?

- Тайсона в составе "Шахтера" и Миколенко у "Динамо". Я уже говорил о Цыганкове, но очень рад именно за Миколенко. Думаю, это уже готовый игрок для хорошего чемпионата, даже несмотря на свой юный возраст. Виталий демонстрирует действительно зрелую игру и является очень важным для нынешнего "Динамо".

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- Для вас эта история противостояний команд все еще особенная?

- Конечно, я остаюсь болельщиком "Шахтера", и буду рад, если "горняки" победят в среду. Но если нет - не страшно. У нас должна быть интрига, ведь это всегда плюс для нашего чемпионата. В "Динамо" ряд очень интересных игроков - Миколенко, Шапаренко, тот же вышеупомянутый Цыганков. Команда умеет играть в футбол.

- Какими матчи "Динамо" против "Шахтера" были в ваше время?

- Какой бы статус матч между "Динамо" и "Шахтером" не имел, каков бы разрыв в очках не был бы, и в мое время, и сейчас это игры высокого уровня. Такие матчи всегда запоминаются. Но хочется, чтобы они запомнились хорошей и честной игрой с уважением друг к другу.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Алексей Белик.
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