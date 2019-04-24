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Зидан: Реал завоевал 33 чемпионских титула. Сколько их у Барселоны?

Зидан: Реал завоевал 33 чемпионских титула. Сколько их у Барселоны?
17:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Зинедин Зидан поделился мыслями о противостоянии Реала с Барселоной в чемпионате Испании.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о противостоянии с "Барселоной" в чемпионате Испании, а также оценил важность успеха в Примере для "сливочных" в следующем сезоне.

"Реал" завоевал 33 титула чемпиона. Сколько их у "Барселоны"? В последнее время они здорово выступают, все должны это признать и поздравить их. Но если мы говорим о цифрах, то у "Реала" больше титулов. Я говорю это не для того, чтобы защититься, а потому, что вы говорите мне, что "Барселона" лучше играет в Примере в последнее время.

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Нам нужно изменить эту динамику. В следующем сезоне мы постараемся стартовать в чемпионате наилучшим образом. Победа в Примере будет нашей главной задачей", — приводит слова Зидана Marca.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Примера, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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