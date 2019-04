Футболиста выгнали из клуба за нереализованный пенальти (Видео)

Футболист парагвайского клуба «Индепендьенте Кампо-Гранде» Брендэкс Парра покинул свою команду после матча Южноамериканского кубка с колумбийским «Ла Экидад» (3:4). Руководство «Индепендьенте Кампо-Гранде» решило разорвать с ним контракт после того, как Парра плохо выполнил пенальти в прошедшей игре.

В серии послематчевых пенальти Парра попробовал исполнить «паненку», но вратарь без труда справился с ним. В итоге его команда не смогла пробиться в следующий раунд соревнований.

Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka!

"The board of directors decided to dismiss him for the way he kicked the penalty," president Eriberto Gamarra told ABC Cardinal. pic.twitter.com/sYD6RnZTfy

— Goal (@goal) 23 апреля 2019 г.