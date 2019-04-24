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Хачериди вскоре станет свободным агентом

Хачериди вскоре станет свободным агентом
22:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Украинский футболист Евгений Хачериди вскоре разорвет контракт с ПАОКом.

Как стало известно Football.ua, прямо сейчас Хачериди находится в процессе расторжения действующего соглашения с ПАОКом. Обе стороны заинтересованы в таком развитии событий и уже в ближайшее время 31-летний защитник получит статус свободного агента.

Отметим, что действующее соглашение Хачериди с ПАОКом рассчитано до лета 2021 года. Евгений пополнил ряды греческого клуба в конце мая прошлого года на правах свободного агента, подписав контракт на три года.

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В новой команде украинец так и не смог завоевать места в стартовом составе, наиграв за сезон всего 11 матчей, не отметившись при этом результативными действиями.

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Евгений Хачериди, Футбол, ФК ПАОК, Новости футбола.
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