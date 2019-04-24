Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта: Сегодня Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ принимает Манчестер Сити.

Сегодня, 24 апреля, состоится центральный матч игрового дня - манкунианское дерби. Манчестер Юнайтед на родном "Олд Траффорд" в рамках 31-го тура АПЛ примет Манчестер Сити. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2", "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

По итогам 34-х матчей Манчестер Сити продолжает упорную борьбу за чемпионство с Ливерпулем, у которого на 2 очка больше при 35 играх. Манчестер Юнайтед пытается пробиться в четверку лучших. На данный момент МЮ находится на 6-м месте и отстает от четвертого места на 3 балла.

Текстовая онлайн-трансляция матча:

Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити

Предупреждение: Перейра 24', Зинченко 26' - Компани 10'

30' - Де Хеа поймал мяч после навеса Стерлинга.

26' - Зинченко жестко сфолил на Рашфорде.

26' - Бернарду Силва пробил в падении через себя - мимо.

24' - Зинченко досталось от Перейры - желтая карточка для бразильца.

23' - Рашфорд пробил издали - чуть выше ворот.

19' - Бернарду Силва пробил сходу с метров 18-и - Де Хеа отбил.

16' - Опасно! Лингард пробил слету с метров 13-и - рядом со штангой.

15' - Фред пробил издали - мимо ворот.

15' - Де Хеа поймал мяч после удара Стерлинга и последующего рикошета от Смоллинга.

13' - Эдерсон поймал мяч после заброса с центра поля.

11' - Погба пробил с метров 20-и - Эдерсон легко поймал мяч.

10' - Компани нарушил правила в центре поля - предупреждение.

6' - Давид Силва жестко играет в центре поля на Перейре.

4' - Зинченко фолит в атаке.

2' - Сити берет мяч под свой контроль.

Матч начался!

Составы команд:

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра, Лингард, Погба, Рашфорд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.