Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: Зинченко выйдет в старте

Новости спорта: "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" объявили стартовые составы на матч 31-го тура английской Премьер-Лиги.

Встреча состоится на "Олд Траффорд". Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Андре Марринером.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра, Лингард, Погба, Рашфорд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает 2-е место, имея в активе 86 очков. От лидирующего "Ливерпуля", который сыграл на одну игру больше, "горожане" отстают на 2 очка. "Манчестер Юнайтед" — на 6-м месте. Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 64 очка.