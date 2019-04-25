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Лацио вышел в финал Кубка Италии, обыграв Милан

Лацио вышел в финал Кубка Италии, обыграв Милан
07:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лацио минимально обыграл Милан на Сан-Сиро и вышел в финал Кубка Италии.

Лацио в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии победил Милан со счетом 1:0. Первая встреча противостояния в Риме завершилась безголевой ничьей 0:0.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Лацио сумел открыть счет в матче. Хоакин Корреа оказался один на один с Пепе Рейной и переиграл вратаря Милана. Россонери сумели отыграться, но гол Патрика Кутроне был отменен из-за офсайда.

Как итог, Лацио стал первым финалистом Кубка Италии. Соперник Орлов определится 25 апреля в паре Фиорентина — Аталанта, первый матч этого противостояния завершился ничьей 3:3.

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Милан следующий матч сыграет 28 апреля против Торино в рамках 34-го тура Серии А, в этот же день Лацио сыграет с Сампдорией.

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ФК Милан, ФК Лацио, Футбол, Кубок Италии, Новости футбола.
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