Лацио вышел в финал Кубка Италии, обыграв Милан

Новости спорта: Лацио минимально обыграл Милан на Сан-Сиро и вышел в финал Кубка Италии.

Лацио в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии победил Милан со счетом 1:0. Первая встреча противостояния в Риме завершилась безголевой ничьей 0:0.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Лацио сумел открыть счет в матче. Хоакин Корреа оказался один на один с Пепе Рейной и переиграл вратаря Милана. Россонери сумели отыграться, но гол Патрика Кутроне был отменен из-за офсайда.

Как итог, Лацио стал первым финалистом Кубка Италии. Соперник Орлов определится 25 апреля в паре Фиорентина — Аталанта, первый матч этого противостояния завершился ничьей 3:3.

Милан следующий матч сыграет 28 апреля против Торино в рамках 34-го тура Серии А, в этот же день Лацио сыграет с Сампдорией.