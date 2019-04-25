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Хацкевич жестко раскритиковал судейство матча Динамо - Шахтер

Хацкевич жестко раскритиковал судейство матча Динамо - Шахтер
08:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ничью с Шахтером в матче УПЛ.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал действия судейской бригады во главе с Виталием Романовым в центральном матче против донецкого Шахтера (0:0).

"Хочу коснуться судейства. Любой контакт, любая борьба - сразу свисток или в одну, или в другую сторону. Никакой динамики! Если кто-то боится конкуренции, нет вопросов, пусть играют между собой. В конце начали валяться... Судейство меня просто поразило.

Я говорю судье: "Почему ты не даешь бороться?" Он говорит: "Они поубивают друг друга". Футбол - это страсть, это борьба в первую очередь. А когда свисток, свисток, желтая карточка, желтая карточка - никакой динамики игры нет. Понятно, что темп сбивается.

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Можно провести быструю атаку, у нас мяч остается - свисток. Это вообще безобразие, на самом деле! О какой борьбе можно говорить? Если бояться судить, смысл тогда это делать?" – сказал Хацкевич.

Ранее рулевой "горняков" Паулу Фонсека прокомментировал судейские решения в поединке.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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