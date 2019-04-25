Зинченко получил хорошую оценку за матч против МЮ

Новости спорта: Еще один очень хороший матч записал на свой счет Александр Зинченко

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел полный матч 31-го тура АПЛ и помог обыграть "Ман Юнайтед" (2:0) в решающем матче, возможно, всего чемпионата.

От WhoScored Зинченко получил оценку 7,4. Это третья оценка в команде, столько же у Компани и Давида Сильвы.

Бернарду Силва стал героем встречи - 8,3, также великолепный матч провел Рахим Стерлинг (8,1).

У Зинченко больше всех касаний к мячу – 124 и больше всех передач – 106 (89% точность). Также украинец выиграл два верховых единоборства и стал лучшим в игре по количеству отборов (4). В пассиве у него желтая карточка.