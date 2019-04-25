Зидан хочет пригласить в Реал лидера Боруссии

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11:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо может переехать на Бернабеу.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо привлёк внимание очередного европейского топ-клуба.

Как сообщает Bild, в услугах английского футболиста заинтересован мадридский «Реал». Видеть хавбека в своей команде хочет лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Осложняет ситуацию цена на Санчо, которая продолжает расти в связи с его успешными выступлениями. По словам издания, клубу, желающему приобрести игрока, придётся потратить не менее € 180 млн.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на полузащитника являются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча АПЛ (Видео)

Санчо является воспитанником «Манчестер Сити», откуда перешёл в «Боруссию» в 2017 году. В нынешнем сезоне 19-летний футболист стал регулярно выходить в стартовом составе «шмелей» и к настоящему моменту успел принять участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 11 голов и 13 результативных передач.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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