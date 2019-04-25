Форвард Киев-Баскета Носков сломал ногу

Новости спорта: Сегодня в столице состоится третий матч дуэли с Химиком.

Форвард Киев-Баскета Денис Носков пропустит остаток сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Носков сломал левую руку во втором матче финальной серии с Химиком и в течение шести недель проходит в гипсе.

Отмечается, что микротравма есть у защитника столичной команды Мориса Крика, однако американец в составе и готовится к третьему матчу серии.

В среднем за 15 минут игры на площадке Носков набирал 4,7 очка и совершал 2,8 подбора.

Сегодня в столичном Дворце спорта состоится третий и, возможно, решающий матч финальной серии Суперлиги между Киев-Баскетом и Химиком. Команда из Южного выиграла обе домашних встречи и в случае победы сегодня оформит чемпионство.