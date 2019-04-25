Фонсека: Рефери повел себя великолепно

Новости спорта: Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0).

"Была очень тактическая игра, где практически не было голевых моментов. До последней минуты. Команды предпочли безопасность в обороне риску в атаке. Правда в том, что мы контролировали мяч, но не создали интересных момент у ворот "Динамо". Как и они у наших.

Я ожидал, что "Динамо" будет больше рисковать, учитывая важность матча для них. Но играли безопасно. В обороне к игрокам придраться не к чему.

Если бы вы спросили меня до пенальти, заслуженный ли результат – ничья, то я бы сказал, что да. Сейчас же мы расстроены. Мы продолжаем лидировать. Это важный шаг для нас, хотя все еще далеко до финальной победы.

Коваленко играл хорошо, но был травмирован. Накануне игры провел с нами всего два дня. Я сомневался, ставить ли его в стартовом составе. Но, так как пауза была действительно длинной, решили не рисковать.

Почему сыграли слабо в атаке? Нет, правда в том, что "Динамо" тоже закрывалось, опускало линии. Это правда, что в некоторых моментах мы разыгрывали чересчур безопасно, хотя можно было рисковать. Соперник, в свою очередь, тоже не давал нам так играть, как нам бы того хотелось.

Была ли установка играть сдержаннее, чем в Харькове? Конечно, я поговорил со своими игроками перед матчем, как и говорю всегда. В этих играх всегда очень сложно удержать эмоциональный контроль. Мы прекрасно знаем, что для игроков значат такие матчи. Я всегда предупреждаю футболистов, что нужно держать голову холодной. Это очень большое соперничество, не только между "Динамо" и "Шахтером", но и грандами в других странах. Это – плоды самоотдачи игроков, но важно держать себя в руках. Да, было много "горчичников" за два матча, но игроки уважали друг друга. Это нормально.

Что касается желтых карточек… я умею признавать свои ошибки. Такие матчи – сложные для арбитров, но рефери повел себя великолепно. После кубкового матча я был несправедлив с рефери, я критиковал арбитра. Но потом я пересмотрел игру, проанализировал все желтые карточки детально, их было действительно много. Признаюсь, что неверными было всего две – вторая желтая Мораеса и карточка Степаненко. Остальные были заслуженными. Я ошибся, когда оценивал работу арбитра после кубкового матча. Судить такие матчи совсем непросто.

Я надеюсь, что через месяц игра с "Динамо" будет только формальной. Это была опасная игра. Если бы киевляне выиграли, то они поверили бы в себя еще больше. Но мы удержали отрыв, это важное расстояние, но игроки знают, что до чемпионства еще далеко. Нам предстоит еще несколько важных поединков, и нам предстоит сыграть на пределе своих сил".